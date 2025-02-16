https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/grafa-protiv-vsekh-sokhranitsya-vo-vtorom-ture-vyborov-1053808264.html
Графа "против всех" сохранится во втором туре выборов
Графа "против всех" сохранится во втором туре выборов
Sputnik Абхазия
Второй тур президентских выборов в Абхазии, согласно предварительной информации, назначен на 1 марта. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T12:49+0300
2025-02-16T12:49+0300
2025-02-16T12:58+0300
в абхазии
цик абхазии
общество
политика
выборы
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053772861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b548fc5236c936691e9d0f7e590fed6.jpg
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Против всех на выборах президента Абхазии проголосовали 1380 человек, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. "Графа "против всех" будет присутствовать во втором туре, правила остаются неизменными", — подчеркнул он. Кандидат, который займет первое место, должен получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053772861_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5dcb781eb264765c4bccf788f2a5e853.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
цик абхазии, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Графа "против всех" сохранится во втором туре выборов
12:49 16.02.2025 (обновлено: 12:58 16.02.2025)
Второй тур президентских выборов в Абхазии, согласно предварительной информации, назначен на 1 марта.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Против всех на выборах президента Абхазии проголосовали 1380 человек, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан.
"Графа "против всех" будет присутствовать во втором туре, правила остаются неизменными", — подчеркнул он.
Кандидат, который займет первое место, должен получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".
По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.