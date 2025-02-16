https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/grafa-protiv-vsekh-sokhranitsya-vo-vtorom-ture-vyborov-1053808264.html

Графа "против всех" сохранится во втором туре выборов

Графа "против всех" сохранится во втором туре выборов

Sputnik Абхазия

Второй тур президентских выборов в Абхазии, согласно предварительной информации, назначен на 1 марта. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T12:49+0300

2025-02-16T12:49+0300

2025-02-16T12:58+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Против всех на выборах президента Абхазии проголосовали 1380 человек, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. "Графа "против всех" будет присутствовать во втором туре, правила остаются неизменными", — подчеркнул он. Кандидат, который займет первое место, должен получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

цик абхазии, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025