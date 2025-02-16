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Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 февраля. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T15:47+0300
2025-02-16T15:47+0300
2025-02-16T15:47+0300
в абхазии
культура
абхазия
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Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. Sputnik Абхазский драмтеатр Абхазский Молодежный театр РУСДРАМ
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культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 февраля.
Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
18 февраля в 19:00 – спектакль "Махаджиры". Постановка Алхаса Шамба.
Абхазский Молодежный театр
19 февраля в 19:00 – спектакль "Госпожа министерша".
18 февраля в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" режиссера Джамбула Жордания.
19 февраля в 19:00 – спектакль "Оскар" режиссера Сергея Ефремова.
21 февраля в 19:00 – спектакль "Отцы и дети" в постановке Игоря Равинского.
22 февраля в 15:00 – детский спектакль "Маугли". Режиссер Джамбул Жордания.
23 февраля в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы" по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Антон Корнилов.