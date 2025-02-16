Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах

18 февраля в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" режиссера Джамбула Жордания.

19 февраля в 19:00 – спектакль "Оскар" режиссера Сергея Ефремова.

21 февраля в 19:00 – спектакль "Отцы и дети" в постановке Игоря Равинского.