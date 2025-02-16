https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/peskov-ton-razgovora-putina-i-trampa-byl-dobrozhelatelnym-1053807273.html

Песков: тон разговора Путина и Трампа был доброжелательным

Песков: тон разговора Путина и Трампа был доброжелательным

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Тон телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил... 16.02.2025, Sputnik Абхазия

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владимир путин

дональд трамп

россия

сша

дмитрий песков

политика

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Тон телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Среди прочего они обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

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Sputnik Абхазия

владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика