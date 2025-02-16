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Песков: тон разговора Путина и Трампа был доброжелательным
Песков: тон разговора Путина и Трампа был доброжелательным
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Тон телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил... 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T11:41+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Тон телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Среди прочего они обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика
владимир путин, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, политика
Песков: тон разговора Путина и Трампа был доброжелательным
11:41 16.02.2025 (обновлено: 11:53 16.02.2025)
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Тон телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.
"Обычно президент ведет телефонные разговоры, и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", — ответил пресс-секретарь президента.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.
Среди прочего они обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.