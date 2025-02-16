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Пять детских садов и одну школу закрыли на карантин в Гагрском районе

Пять детских садов и одну школу закрыли на карантин в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Пять из шести детсадов Гагрского района и Бзыбскую среднюю школу закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВ и гриппом. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-16T18:00+0300

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абхазия

гагрский район

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Пять из шести детсадов Гагрского района и Бзыбскую среднюю школу закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВ и гриппом. С начала месяца в Гагрскую ЦРБ обратились более 280 человек, большая часть пациентов — дети. Частичный карантин также введен в пяти школах района, закрыты классы, где порог заболеваемости превысил 50%. По словам главы районной СЭС Эмине Язычба, лабораторная диагностика подтвердила распространение гриппа типов А и Б, которые представляют наибольшую опасность. Глава районной СЭС напомнила, что заразиться гриппом можно воздушно-капельным путем, через использование бытовых предметов или же при нахождении в одном помещении с заболевшим человеком.

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школы, абхазия, гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии