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Пять детских садов и одну школу закрыли на карантин в Гагрском районе
Пять детских садов и одну школу закрыли на карантин в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Пять из шести детсадов Гагрского района и Бзыбскую среднюю школу закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВ и гриппом. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Пять из шести детсадов Гагрского района и Бзыбскую среднюю школу закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВ и гриппом. С начала месяца в Гагрскую ЦРБ обратились более 280 человек, большая часть пациентов — дети. Частичный карантин также введен в пяти школах района, закрыты классы, где порог заболеваемости превысил 50%. По словам главы районной СЭС Эмине Язычба, лабораторная диагностика подтвердила распространение гриппа типов А и Б, которые представляют наибольшую опасность. Глава районной СЭС напомнила, что заразиться гриппом можно воздушно-капельным путем, через использование бытовых предметов или же при нахождении в одном помещении с заболевшим человеком.
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школы, абхазия, гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
школы, абхазия, гагрский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
Пять детских садов и одну школу закрыли на карантин в Гагрском районе
18:00 16.02.2025 (обновлено: 19:44 16.02.2025)
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Пять из шести детсадов Гагрского района и Бзыбскую среднюю школу закрыли на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВ и гриппом.
С начала месяца в Гагрскую ЦРБ обратились более 280 человек, большая часть пациентов — дети. Частичный карантин также введен в пяти школах района, закрыты классы, где порог заболеваемости превысил 50%.
По словам главы районной СЭС Эмине Язычба, лабораторная диагностика подтвердила распространение гриппа типов А и Б, которые представляют наибольшую опасность.
"Он постоянно мутирует и меняет свою антигенную структуру. В этом году мы отмечаем начало роста заболеваемости с середины января, и по сегодняшний день наблюдается высокий прирост заболеваемости", — отметила Язычба в интервью "Гагра ТВ".
Глава районной СЭС напомнила, что заразиться гриппом можно воздушно-капельным путем, через использование бытовых предметов или же при нахождении в одном помещении с заболевшим человеком.