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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/rossiyskie-voyska-porazili-infrastrukturu-voennykh-aerodromov-ukrainy-1053811020.html
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

15:03 16.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотников, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.
Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43522 беспилотника, 594 ЗРК, 21473 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин РСЗО, 21756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31726 единиц специальной военной автомобильной техники.
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