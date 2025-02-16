https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-abkhazii-poblagodaril-kolleg-iz-rf-za-pomosch-v-organizatsii-golosovaniya-1053809461.html

ЦИК Абхазии поблагодарил коллег из России за помощь в организации голосования

ЦИК Абхазии поблагодарил коллег из России за помощь в организации голосования

Sputnik Абхазия

Граждане Абхазии, проживающие за рубежом, могли проголосовать на двух участках в РФ - в Москве и Черкесске. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T13:08+0300

2025-02-16T13:08+0300

2025-02-16T13:22+0300

в абхазии

цик абхазии

россия

цик рф

выборы

выборы президента абхазии - 2025

политика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053808984_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_88a99e5d1aa65f3912fe909dbdec2712.jpg

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии поблагодарил российских коллег за помощь в организации голосования на участках в Москве и Черкесске. "В организационно-техническом плане создали нам условия, чтобы абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на участках в Москве и Черкесске", — отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом. В Москве за избранного кандидата проголосовали более 2600 человек, в Черкесске - более 1900.По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

цик абхазии, россия, цик рф, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество