https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-abkhazii-poblagodaril-kolleg-iz-rf-za-pomosch-v-organizatsii-golosovaniya-1053809461.html
ЦИК Абхазии поблагодарил коллег из России за помощь в организации голосования
ЦИК Абхазии поблагодарил коллег из России за помощь в организации голосования
Sputnik Абхазия
Граждане Абхазии, проживающие за рубежом, могли проголосовать на двух участках в РФ - в Москве и Черкесске. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T13:08+0300
2025-02-16T13:08+0300
2025-02-16T13:22+0300
в абхазии
цик абхазии
россия
цик рф
выборы
выборы президента абхазии - 2025
политика
общество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053808984_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_88a99e5d1aa65f3912fe909dbdec2712.jpg
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии поблагодарил российских коллег за помощь в организации голосования на участках в Москве и Черкесске. "В организационно-техническом плане создали нам условия, чтобы абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на участках в Москве и Черкесске", — отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом. В Москве за избранного кандидата проголосовали более 2600 человек, в Черкесске - более 1900.По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053808984_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_94b2fcda0e27c597b8f85f41484894d1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
цик абхазии, россия, цик рф, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
цик абхазии, россия, цик рф, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
ЦИК Абхазии поблагодарил коллег из России за помощь в организации голосования
13:08 16.02.2025 (обновлено: 13:22 16.02.2025)
Граждане Абхазии, проживающие за рубежом, могли проголосовать на двух участках в РФ - в Москве и Черкесске.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии поблагодарил российских коллег за помощь в организации голосования на участках в Москве и Черкесске.
"В организационно-техническом плане создали нам условия, чтобы абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на участках в Москве и Черкесске", — отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом. В Москве за избранного кандидата проголосовали более 2600 человек, в Черкесске - более 1900.
По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.