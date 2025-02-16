https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-nazval-rezultaty-golosovaniya-na-uchastkakh-v-rf-1053808699.html
ЦИК назвал результаты голосования на участках в РФ
ЦИК назвал результаты голосования на участках в РФ
Sputnik Абхазия
Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел в субботу, 16 февраля, по итогам голосования назначен второй тур. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T13:01+0300
2025-02-16T13:01+0300
2025-02-16T13:01+0300
выборы
выборы президента абхазии - 2025
политика
общество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053808436_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_53d35f16e621390baf45fb8c9665e755.jpg
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Результаты голосования в первом туре выборов президента Абхазии на участках в РФ сообщили в ЦИК республики. Член ЦИК Абхазии Омар Смыр сообщил, что в Москве избирательный процесс был четко организован, с утра отмечалась высокая явка.Он назвал итоги голосования на московском участке:Все граждане, желавшие проголосовать в Москве, успели это сделать, уточнил Смыр.Вместе с тем, на избирательном участке в Черкесске проголосовали 1860 человек. Итоги голосования выглядят следующим образом:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053808436_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_086c25db7e602e9de87a52d594c74e78.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
ЦИК назвал результаты голосования на участках в РФ
Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел в субботу, 16 февраля, по итогам голосования назначен второй тур.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Результаты голосования в первом туре выборов президента Абхазии на участках в РФ сообщили в ЦИК республики.
Член ЦИК Абхазии Омар Смыр сообщил, что в Москве избирательный процесс был четко организован, с утра отмечалась высокая явка.
Он назвал итоги голосования на московском участке:
Бадра Гунба — 1190 голосов;
Адгур Ардзинба — 1029 голосов;
Роберт Аршба — 227 голосов;
Олег Барциц — 162 голосов;
Адгур Хурхумал — 12 голосов;
Против всех — 48 голосов;
Недействительные бюллетени — 23.
Все граждане, желавшие проголосовать в Москве, успели это сделать, уточнил Смыр.
Вместе с тем, на избирательном участке в Черкесске проголосовали 1860 человек. Итоги голосования выглядят следующим образом:
Адгур Ардзинба — 911 голосов;
Бадра Гунба — 798 голосов;
Адгур Хурхумал — 58 голосов;
Роберт Аршба — 53 голоса;
Олег Барциц — 40 голосов.