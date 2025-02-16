https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-nazval-rezultaty-golosovaniya-na-uchastkakh-v-rf-1053808699.html

ЦИК назвал результаты голосования на участках в РФ

ЦИК назвал результаты голосования на участках в РФ

Sputnik Абхазия

Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел в субботу, 16 февраля, по итогам голосования назначен второй тур. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T13:01+0300

2025-02-16T13:01+0300

2025-02-16T13:01+0300

выборы

выборы президента абхазии - 2025

политика

общество

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Результаты голосования в первом туре выборов президента Абхазии на участках в РФ сообщили в ЦИК республики. Член ЦИК Абхазии Омар Смыр сообщил, что в Москве избирательный процесс был четко организован, с утра отмечалась высокая явка.Он назвал итоги голосования на московском участке:Все граждане, желавшие проголосовать в Москве, успели это сделать, уточнил Смыр.Вместе с тем, на избирательном участке в Черкесске проголосовали 1860 человек. Итоги голосования выглядят следующим образом:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество