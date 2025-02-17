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Авидзба прокомментировал отставку главы СГБ
Авидзба прокомментировал отставку главы СГБ
Sputnik Абхазия
Обязанности главы Службы госбезопасности, согласно указу, возложены на заместителя Алхаса Чичба. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T18:45+0300
2025-02-17T18:45+0300
2025-02-17T18:45+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Командир "Дикой дивизии Донбасса", герой ДНР Ахра Авидзба прокомментировал отставку главы СГБ Дмитрия Кучуберия."Звучал такой вопрос у вице-президента, который баллотируется с кандидатом (кандидат в вице-президенты Алхас Джинджал - прим). А сможем ли мы без русских защищать границу? Председатель госбезопасности (Кучуберия - прим.) разумно ответил, что пока мы к таким вещам не готовы, значит, вы не справляетесь с своими обязанностями и вы должны уйти в отставку. Значит, сегодня кандидаты уже решают такие вещи", — отметил Авидзба.Об отставке главы СГБ Дмитрия Кучуберия стало известно в понедельник, 17 февраля. Указом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба обязанности главы Службы госбезопасности возложены на заместителя Алхаса Чичба.
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безопасность, абхазия
Авидзба прокомментировал отставку главы СГБ
Обязанности главы Службы госбезопасности, согласно указу, возложены на заместителя Алхаса Чичба.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Командир "Дикой дивизии Донбасса", герой ДНР Ахра Авидзба прокомментировал отставку главы СГБ Дмитрия Кучуберия.
"Звучал такой вопрос у вице-президента, который баллотируется с кандидатом (кандидат в вице-президенты Алхас Джинджал - прим). А сможем ли мы без русских защищать границу? Председатель госбезопасности (Кучуберия - прим.) разумно ответил, что пока мы к таким вещам не готовы, значит, вы не справляетесь с своими обязанностями и вы должны уйти в отставку. Значит, сегодня кандидаты уже решают такие вещи", — отметил Авидзба.
Об отставке главы СГБ Дмитрия Кучуберия стало известно в понедельник, 17 февраля.
Указом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба обязанности главы Службы госбезопасности возложены на заместителя Алхаса Чичба.