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Бадра Гунба обратился к сторонникам

Бадра Гунба обратился к сторонникам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба обратился к сторонникам, которые вечером 17 февраля собрались у избирательного штаба. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T23:46+0300

2025-02-17T23:46+0300

2025-02-17T23:46+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

бадра гунба

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба обратился к сторонникам, которые вечером 17 февраля собрались у избирательного штаба. Обеспокоенные люди более четырех часов ожидали возвращения делегации сторонников кандидата в президенты от и.о. президента Валерия Бганба. Делегация отправилась узнать, почему были нарушены ноябрьские договоренности, в результате чего с поста был смещен и.о. главы СГБ Кучуберия."Сегодня фактически произошло грубое нарушение соглашения, которое мы подписали 19 ноября 2024 года и которое сохранило безопасность и стабильность для наших граждан", — Бадра Гунба обратился к собравшимся у штаба.Также к людям вышли Беслан Бигвава и Ахра Авидзба. "Росчерком пера и.о. президента нарушил эти договорённости. Сегодня была попытка назначить исполняющим обязанности вице-премьера Леонида Дзяпшба, освободить от занимаемой должности и.о. главы МВД, освобожден от должности председатель службы государственной безопасности. Парламент должен дать свою оценку таким действиям", — отметил Гунба. По его словам, от Парламента будут требовать принять решение, которое сохранит мир и стабильность в Абхазии. Бадра Гунба поблагодарил собравшихся за поддержку и попросил разойтись. После этого люди стали покидать штаб и территорию возле него.

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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, бадра гунба