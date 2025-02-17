https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/bastrykin-poruchil-organizovat-proverku-iz-za-narusheniya-prav-rossiyskikh-grazhdan-v-abkhazii-1053822794.html

Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии

Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T19:42+0300

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2025-02-17T19:43+0300

в абхазии

россия

следственный комитет рф

абхазия

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности. "В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.

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россия, следственный комитет рф, абхазия