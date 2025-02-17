https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/bastrykin-poruchil-organizovat-proverku-iz-za-narusheniya-prav-rossiyskikh-grazhdan-v-abkhazii-1053822794.html
Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии
Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T19:42+0300
2025-02-17T19:42+0300
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности. "В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.
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россия, следственный комитет рф, абхазия
россия, следственный комитет рф, абхазия
Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии
19:42 17.02.2025 (обновлено: 19:43 17.02.2025)
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", — сообщила она.
Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.
"В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.