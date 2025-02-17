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Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам
Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам
Sputnik Абхазия
О задачах, стоящих перед Минсельхозом весной, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном ведомства Теваз Ачба. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T16:01+0300
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Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам
О состоянии дел в сельскохозяйственной отрасли, о том, как идет подготовка к весенне-летнему сезону и чего ждут от проектов, которые реализуются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом в эфире радио рассказал главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба. Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, сельское хозяйство, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, сельское хозяйство, аудио
Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам
15:38 17.02.2025 (обновлено: 16:01 17.02.2025)
О задачах, стоящих перед Минсельхозом весной, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном ведомства Теваз Ачба.
О состоянии дел в сельскохозяйственной отрасли, о том, как идет подготовка к весенне-летнему сезону и чего ждут от проектов, которые реализуются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом в эфире радио рассказал главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.
Слушайте подкаст
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