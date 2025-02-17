https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/grazhdanin-i-nachalnik-achba-o-podgotovke-selkhozugodiy-k-vesennim-rabotam--1053820646.html

Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам

Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам

Sputnik Абхазия

О задачах, стоящих перед Минсельхозом весной, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном ведомства Теваз Ачба. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T16:01+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

абхазия

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/11/1053821705_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fe53e0ecc45fe521eb871291e4e9d0c9.jpg

Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Ачба о подготовке сельхозугодий к весенним работам

О состоянии дел в сельскохозяйственной отрасли, о том, как идет подготовка к весенне-летнему сезону и чего ждут от проектов, которые реализуются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом в эфире радио рассказал главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гражданин и начальник, абхазия, сельское хозяйство, аудио