И.о. президента Абхазии провел совещание с правоохранителями

"Я думаю, что нам надо создать оперативную группу под эгидой Генеральной прокуратуры с участием, естественно, СГБ и МВД, и постараться полностью разобраться в том, что было в голосовых записях, в заявлении, и в заявлении об избиении, чтобы нам поставить точку в этом вопросе и сделать все, чтобы потушить создавшуюся ситуацию", — отметил Бганба.