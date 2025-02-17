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И.о. президента Абхазии провел совещание с правоохранителями
И.о. президента Абхазии провел совещание с правоохранителями
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил создать оперативную группу под эгидой Генпрокуратуры с участием СГБ и МВД для выяснения... 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T12:00+0300
2025-02-17T12:00+0300
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выборы президента абхазии - 2025
валерий бганба
мвд абхазии
генеральная прокуратура абхазии
служба безопасности республики абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил создать оперативную группу под эгидой Генпрокуратуры с участием СГБ и МВД для выяснения обстоятельств угроз и заявлений, последовавших по итогам первого тура президентских выборов. Ранее Армянская община Абхазии опубликовала заявление, в котором говорится, что в сети Интернет распространяются аудиозаписи с призывами к преследованию граждан республики армянской национальности за их политический выбор.
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, валерий бганба, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, служба безопасности республики абхазия
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, валерий бганба, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, служба безопасности республики абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил создать оперативную группу под эгидой Генпрокуратуры с участием СГБ и МВД для выяснения обстоятельств угроз и заявлений, последовавших по итогам первого тура президентских выборов.
"Я думаю, что нам надо создать оперативную группу под эгидой Генеральной прокуратуры с участием, естественно, СГБ и МВД, и постараться полностью разобраться в том, что было в голосовых записях, в заявлении, и в заявлении об избиении, чтобы нам поставить точку в этом вопросе и сделать все, чтобы потушить создавшуюся ситуацию", — отметил Бганба.
Ранее Армянская община Абхазии опубликовала заявление, в котором говорится, что в сети Интернет распространяются аудиозаписи с призывами к преследованию граждан республики армянской национальности за их политический выбор.