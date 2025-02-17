https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/kuchuberiya-rasskazal-o-prichine-otstavki-1053822260.html
Кучуберия рассказал о причине отставки
Кучуберия рассказал о причине отставки
Sputnik Абхазия
По словам Кучуберия, ему был задан вопрос о том, сможет ли Абхазия сама охранять границу без поддержки со стороны России. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T18:41+0300
2025-02-17T18:41+0300
2025-02-17T18:41+0300
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абхазия
безопасность
валерий бганба
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Отправленный в отставку глава СГБ Дмитрий Кучуберия рассказал Sputnik, что ему позвонил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал явиться к и.о. президента Валерию Бганба.На встрече у Бганба присутствовал, помимо Ардзинба, и претендент на пост вице-президента Алхас Джинджал.Таким составом и было объявлено требование об отставке.По словам Кучуберия, Джинджал спросил его, сможет ли Абхазия сама охранять границу без России."Прямой был вопрос (от и.о. президента В. Бганба - прим.) — что тут делают столько российских сотрудников? Значит, ты не справляешься с обязанностями", — уточнил Кучуберия.
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абхазия, безопасность, валерий бганба
абхазия, безопасность, валерий бганба
Кучуберия рассказал о причине отставки
По словам Кучуберия, ему был задан вопрос о том, сможет ли Абхазия сама охранять границу без поддержки со стороны России.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Отправленный в отставку глава СГБ Дмитрий Кучуберия рассказал Sputnik, что ему позвонил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал явиться к и.о. президента Валерию Бганба.
На встрече у Бганба присутствовал, помимо Ардзинба, и претендент на пост вице-президента Алхас Джинджал.
Таким составом и было объявлено требование об отставке.
По словам Кучуберия, Джинджал спросил его, сможет ли Абхазия сама охранять границу без России.
"Прямой был вопрос (от и.о. президента В. Бганба - прим.) — что тут делают столько российских сотрудников? Значит, ты не справляешься с обязанностями", — уточнил Кучуберия.