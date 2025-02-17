https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/mchs-rossii-obsledovalo-7-961-kvadratnyy-kilometr-v-akvatorii-chernogo-morya-1053815142.html

МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря

МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

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мчс рф

россия

керченский пролив

черное море

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря.Всего с начала работ очищено порядка 358 километров берега, собрано более 186,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.В Краснодарском крае собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями.15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

россия

керченский пролив

черное море

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мчс рф, россия, керченский пролив, черное море