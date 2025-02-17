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МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря
МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря.Всего с начала работ очищено порядка 358 километров берега, собрано более 186,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.В Краснодарском крае собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями.15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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мчс рф, россия, керченский пролив, черное море
мчс рф, россия, керченский пролив, черное море
МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря
09:52 17.02.2025 (обновлено: 10:24 17.02.2025)
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МЧС России обследовало 7 961 квадратный километр в акватории Черного моря.
Всего с начала работ очищено порядка 358 километров берега, собрано более 186,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.
Водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Специалисты уже совершили 676 спусков и собрали 766 мешков с нефтесодержащими отходами.
В Краснодарском крае собрано более 185 тысяч тонн загрязнений.
Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.