https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/mezhdunarodnaya-zimnyaya-shkola-uchitel-goda-otkrylas-v-abkhazii-1053815943.html

Международная зимняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии

Международная зимняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1. Это уже седьмая зимняя школа, которую проводят в Абхазии. Первый мастер-класс состоялся в специально оборудованном медицинском классе, что позволило педагогам и ученикам познакомиться с образовательными технологиями и обогатить учебный процесс. Международная школа продлится по 19 февраля по направлениям: биология, география, химия.

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школы, образование, учителя, абхазия, россия