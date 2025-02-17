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Международная зимняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
Международная зимняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1. Это уже седьмая зимняя школа, которую проводят в Абхазии. Первый мастер-класс состоялся в специально оборудованном медицинском классе, что позволило педагогам и ученикам познакомиться с образовательными технологиями и обогатить учебный процесс. Международная школа продлится по 19 февраля по направлениям: биология, география, химия.
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школы, образование, учителя, абхазия, россия
школы, образование, учителя, абхазия, россия
Международная зимняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
11:21 17.02.2025 (обновлено: 11:25 17.02.2025)
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1.
В проекте участвует около 100 учителей из разных районов Абхазии. Для них 12 заслуженных учителей из России будут проводить мастер-классы.
Это уже седьмая зимняя школа, которую проводят в Абхазии.
Первый мастер-класс состоялся в специально оборудованном медицинском классе, что позволило педагогам и ученикам познакомиться с образовательными технологиями и обогатить учебный процесс.
Международная школа продлится по 19 февраля по направлениям: биология, география, химия.