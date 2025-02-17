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Назначен и.о. главы Службы госбезопасности Абхазии
Назначен и.о. главы Службы госбезопасности Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба обязанности главы Службы госбезопасности возложены на заместителя Алхаса Чичба, сообщила... 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T15:39+0300
2025-02-17T15:39+0300
2025-02-17T15:59+0300
в абхазии
абхазия
служба безопасности республики абхазия
валерий бганба
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба обязанности главы Службы госбезопасности возложены на заместителя Алхаса Чичба, сообщила пресс-служба главы государства. Дмитрий Кучуберия освобожден от должности председателя СГБ.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, валерий бганба
абхазия, служба безопасности республики абхазия, валерий бганба
Назначен и.о. главы Службы госбезопасности Абхазии
15:39 17.02.2025 (обновлено: 15:59 17.02.2025)
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба обязанности главы Службы госбезопасности возложены на заместителя Алхаса Чичба, сообщила пресс-служба главы государства.
Дмитрий Кучуберия освобожден от должности председателя СГБ.