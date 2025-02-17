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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/ostorozhno-spoyler-roman-stokera-drakula-i-film-eggersa-nosferatu-1053810518.html
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
Sputnik Абхазия
В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а... 17.02.2025, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер
кино
литература
дракула
вампиры
подкасты
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а также новую работу режиссёра Роберта Эггерса "Носферату".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, дракула, вампиры, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, дракула, вампиры, подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"

11:40 17.02.2025 (обновлено: 12:39 17.02.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
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В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а также новую работу режиссёра Роберта Эггерса "Носферату".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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