https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/ostorozhno-spoyler-roman-stokera-drakula-i-film-eggersa-nosferatu-1053810518.html
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
Sputnik Абхазия
В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а... 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T11:40+0300
2025-02-17T11:40+0300
2025-02-17T12:39+0300
осторожно, спойлер
кино
литература
дракула
вампиры
подкасты
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"
В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а также новую работу режиссёра Роберта Эггерса "Носферату".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, дракула, вампиры, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, дракула, вампиры, подкасты, аудио
В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а также новую работу режиссёра Роберта Эггерса "Носферату".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.