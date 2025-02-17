https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/ostorozhno-spoyler-roman-stokera-drakula-i-film-eggersa-nosferatu-1053810518.html

"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"

"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"

Sputnik Абхазия

В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а... 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T11:40+0300

2025-02-17T11:40+0300

2025-02-17T12:39+0300

осторожно, спойлер

кино

литература

дракула

вампиры

подкасты

осторожно, спойлер!

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/10/1053810614_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e46f5fadad613a7bb62a2fcf869d5c9d.jpg

"Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": роман Стокера "Дракула" и фильм Эггерса "Носферату"

В очередном эпизоде программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудят роман Брэма Стокера "Дракула" и эволюцию образов главного вампира в литературе и кино, а также новую работу режиссёра Роберта Эггерса "Носферату".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

осторожно, спойлер , кино, литература, дракула, вампиры, подкасты, аудио