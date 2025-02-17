https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/partiya-amtsakhara-potrebovala-nezamedlitelnoy-otstavki-valeriya-bganba-1053823223.html

Партия "Амцахара" потребовала незамедлительной отставки Валерия Бганба

Партия "Амцахара" потребовала незамедлительной отставки Валерия Бганба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Партия "Амцахара" потребовала незамедлительной отставки Валерия Бганба с поста и.о. президента из-за нарушения им ноябрьских... 17.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

политика

валерий бганба

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Партия "Амцахара" потребовала незамедлительной отставки Валерия Бганба с поста и.о. президента из-за нарушения им ноябрьских договорённостей. "Вызывает возмущение сегодняшний указ и.о. президента В. Бганба об освобождении от должности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковника Дмитрия Кучуберия. К сожалению, человек, на которого были возложены функции стабилизирующего фактора в сложной общественно-политической обстановке в стране, занял крайне однобокую позицию. Считаем, что В. Бганба с возложенными на него обязанностями не справился, более того, своими действиями умышленно ведет страну к внутренней конфронтации", — говорится в заявлении партии.

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абхазия, политика, валерий бганба