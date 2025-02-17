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ПВО России за ночь сбила 90 украинских беспилотников
ПВО России за ночь сбила 90 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря.
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министерство обороны рф, россия, украина
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ПВО России за ночь сбила 90 украинских беспилотников
09:00 17.02.2025 (обновлено: 10:26 17.02.2025)
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в ведомстве.
38 БпЛА сбили над акваторией Азовского моря,
24 – над Краснодарским краем,
7 – над акваторией Черного моря,
по 2 – над Курской и Ростовской областями,
по 1 – над Брянской и Белгородской областями.
Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря.