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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1053820752.html
Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области

15:18 17.02.2025 (обновлено: 15:43 17.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31750 единиц специальной военной автомобильной техники.
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