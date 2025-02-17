Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.