Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области
15:18 17.02.2025 (обновлено: 15:43 17.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета "Нептун" переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31750 единиц специальной военной автомобильной техники.