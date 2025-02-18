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Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии
Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии
Sputnik Абхазия
"Все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, и которая будет высказана в результате второго тура выборов Президента Республики Абхазия", — Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии и рассказал о мерах, принятых для урегулирования политического кризиса и сохранения гражданского мира.
2025-02-18T18:59+0300
2025-02-18T18:59+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. "Все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, и которая будет высказана в результате второго тура выборов Президента Республики Абхазия", — Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии и рассказал о мерах, принятых для урегулирования политического кризиса и сохранения гражданского мира.Он ещё раз подчеркнул недопустимость разыгрывания карты национальных противоречий.Также Гунба заявил, что Ахра Авидзба и другие ребята из "Пятнашки"— граждане Абхазии, и имеют право находиться на Родине. Все выпады против них недопустимы.
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бадра гунба обращение абхазия выборы 2025
бадра гунба обращение абхазия выборы 2025
Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии
18:59 18.02.2025 (обновлено: 19:18 18.02.2025)
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. "Все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, и которая будет высказана в результате второго тура выборов Президента Республики Абхазия", — Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии и рассказал о мерах, принятых для урегулирования политического кризиса и сохранения гражданского мира.
"Парламент Абхазии принял наши законные требования и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной кампании, как это прописано в ноябрьском Соглашении", — сообщил политик.
Он ещё раз подчеркнул недопустимость разыгрывания карты национальных противоречий.
"Призываю оппонента и его сторонников сохранять спокойствие, не допускать высказываний, разжигающих межнациональную рознь, воздержаться от деструктивных заявлений и действий".
Также Гунба заявил, что Ахра Авидзба и другие ребята из "Пятнашки"— граждане Абхазии, и имеют право находиться на Родине. Все выпады против них недопустимы.
"Мы один народ, и только вместе сможем преодолеть все вызовы, и повести страну к стабильному развитию", — резюмировал Гунба.