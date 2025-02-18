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Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии

Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии

Sputnik Абхазия

"Все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, и которая будет высказана в результате второго тура выборов Президента Республики Абхазия", — Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии и рассказал о мерах, принятых для урегулирования политического кризиса и сохранения гражданского мира.

2025-02-18T18:59+0300

2025-02-18T18:59+0300

2025-02-18T19:18+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. "Все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, и которая будет высказана в результате второго тура выборов Президента Республики Абхазия", — Бадра Гунба обратился к гражданам Абхазии и рассказал о мерах, принятых для урегулирования политического кризиса и сохранения гражданского мира.Он ещё раз подчеркнул недопустимость разыгрывания карты национальных противоречий.Также Гунба заявил, что Ахра Авидзба и другие ребята из "Пятнашки"— граждане Абхазии, и имеют право находиться на Родине. Все выпады против них недопустимы.

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