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Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание
Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание
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Официально в повестке дня заявлены два вопроса. 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T16:15+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание.Официально в повестке дня заявлены два вопроса — перенос срока выборов в местные органы власти (по графику 6 апреля) и постановление об обращении к и.о. президента, политическим силам и гражданам.Присутствуют 28 депутатов из 35. Последнее заседание сессии прошло 30 декабря.
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абхазия, парламент абхазии, политика
абхазия, парламент абхазии, политика
Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание
16:15 18.02.2025 (обновлено: 16:42 18.02.2025)
Официально в повестке дня заявлены два вопроса.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание.
Официально в повестке дня заявлены два вопроса — перенос срока выборов в местные органы власти (по графику 6 апреля) и постановление об обращении к и.о. президента, политическим силам и гражданам.
Присутствуют 28 депутатов из 35. Последнее заседание сессии прошло 30 декабря.