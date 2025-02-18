https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/parlament-abkhazii-1053831352.html

Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание

Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание

Sputnik Абхазия

Официально в повестке дня заявлены два вопроса. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

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политика

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Парламент Абхазии собрался на внеочередное заседание.Официально в повестке дня заявлены два вопроса — перенос срока выборов в местные органы власти (по графику 6 апреля) и постановление об обращении к и.о. президента, политическим силам и гражданам.Присутствуют 28 депутатов из 35. Последнее заседание сессии прошло 30 декабря.

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