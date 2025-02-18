https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/podachu-elektrichestva-v-abkhazii-planiruyut-vosstanovit-v-techenie-polutora-chasov-1053825363.html

Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов

Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Черноморэнерго"... 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T10:19+0300

2025-02-18T10:19+0300

2025-02-18T10:47+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/14/1033070079_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1346672cd13e5ec30e3ece490cbb62a2.jpg

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Из-за аварии республика была обесточена, сейчас электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС получают только Ткуарчал и часть Сухума. По словам Тимура Джинджолия, из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище обеспечить остальные части республики светом не получается.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго