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Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов
Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Черноморэнерго"... 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T10:19+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Из-за аварии республика была обесточена, сейчас электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС получают только Ткуарчал и часть Сухума. По словам Тимура Джинджолия, из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище обеспечить остальные части республики светом не получается.
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Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов
10:19 18.02.2025 (обновлено: 10:47 18.02.2025)
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Подачу электричества в Абхазии планируют восстановить в течение полутора часов, сообщил корреспонденту Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Ночью в 00:30 произошло аварийное отключение линии "Псоу". На место выехали две ремонтные бригады "Черноморэнерго". Утром было обнаружено повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу (бывш. Сальме). Энергетики уже приступили к устранению аварии", – подчеркнул он.
Из-за аварии республика была обесточена, сейчас электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС получают только Ткуарчал и часть Сухума.
По словам Тимура Джинджолия, из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище обеспечить остальные части республики светом не получается.