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Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с делегацией США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с делегацией США

Sputnik Абхазия

Переговоры пройдут в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T10:48+0300

2025-02-18T10:48+0300

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияде, кадры прибытия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. В делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, для обсуждения экономических вопросов к переговорщикам может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, в нее также войдут советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны планируют обсудить восстановление двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США и возможным переговорам по Украине.

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