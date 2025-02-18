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Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с делегацией США
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с делегацией США
Sputnik Абхазия
Переговоры пройдут в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T10:48+0300
2025-02-18T10:48+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияде, кадры прибытия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. В делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, для обсуждения экономических вопросов к переговорщикам может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, в нее также войдут советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны планируют обсудить восстановление двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США и возможным переговорам по Украине.
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россия, украина, новости, сша
россия, украина, новости, сша
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с делегацией США
Переговоры пройдут в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияде, кадры прибытия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
В делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, для обсуждения экономических вопросов к переговорщикам может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, в нее также войдут советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Стороны планируют обсудить восстановление двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США и возможным переговорам по Украине.