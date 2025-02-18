https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/takie-obstoyatelstva-cholariya-o-razvitii-bibliotechnoy-sistemy-abkhazii--1053821303.html
Такие обстоятельства: Чолария о развитии библиотечной системы Абхазии
Такие обстоятельства: Чолария о развитии библиотечной системы Абхазии
Sputnik Абхазия
Как развивать библиотечную систему Абхазии, насколько остра проблема кадров в этой сфере, какие возможности открываются с созданием модельных библиотек и как... 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T11:44+0300
2025-02-18T11:44+0300
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Такие обстоятельства: Чолария о развитии библиотечной системы Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Чолария о развитии библиотечной системы Абхазии
Как развивать библиотечную систему Абхазии, насколько остра проблема кадров в этой сфере, какие возможности открываются с созданием модельных библиотек и как будет строиться сотрудничество с Россией? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чолария. 13 февраля в Сухуме прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой и деятелей культуры Абхазии. Обсуждался целый ряд вопросов сотрудничества России и Абхазии. Одним из участников встречи был директор Нацбиблиотеки Борис Чолария. Как было отмечено по итогам встречи, Абхазии заинтересована в опыте России по созданию модельных библиотек. О том, что она предполагает, Чолария подробно рассказал в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, библиотеки, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, библиотеки, аудио
Как развивать библиотечную систему Абхазии, насколько остра проблема кадров в этой сфере, какие возможности открываются с созданием модельных библиотек и как будет строиться сотрудничество с Россией? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чолария.
13 февраля в Сухуме прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой и деятелей культуры Абхазии. Обсуждался целый ряд вопросов сотрудничества России и Абхазии. Одним из участников встречи был директор Нацбиблиотеки Борис Чолария. Как было отмечено по итогам встречи, Абхазии заинтересована в опыте России по созданию модельных библиотек. О том, что она предполагает, Чолария подробно рассказал в интервью радио Sputnik.
Слушайте подкаст.