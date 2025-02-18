https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vzaimnyy-interes-golovner-i-kolechkin-o-sovremennom-uchitele-kommunikatsii-s-uchenikami--1053826963.html

Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками

Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками

Sputnik Абхазия

О том, как проходит международная зимняя школа "Учитель года", какие цели ставят перед собой организаторы и насколько востребован этот проект у абхазских... 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T17:46+0300

2025-02-18T17:46+0300

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Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками

О том, как проходит международная зимняя школа "Учитель года", какие цели ставят перед собой организаторы и насколько востребован этот проект у абхазских учителей, об этом в эфире радио Sputnik рассказали заслуженный учитель России Владимир Головнер и учитель географии из Москвы Иван Колечкин.Международная зимняя школа "Учитель года" уже седьмая, которую проводят в Абхазии.В проекте участвует около 100 учителей из разных районов Абхазии. Для них 12 заслуженных учителей из России будут проводить мастер-классы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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