https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vzaimnyy-interes-golovner-i-kolechkin-o-sovremennom-uchitele-kommunikatsii-s-uchenikami--1053826963.html
Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками
Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками
Sputnik Абхазия
О том, как проходит международная зимняя школа "Учитель года", какие цели ставят перед собой организаторы и насколько востребован этот проект у абхазских... 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T17:46+0300
2025-02-18T17:46+0300
2025-02-18T17:47+0300
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Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Головнер и Колечкин о современном учителе, коммуникации с учениками
О том, как проходит международная зимняя школа "Учитель года", какие цели ставят перед собой организаторы и насколько востребован этот проект у абхазских учителей, об этом в эфире радио Sputnik рассказали заслуженный учитель России Владимир Головнер и учитель географии из Москвы Иван Колечкин.Международная зимняя школа "Учитель года" уже седьмая, которую проводят в Абхазии.В проекте участвует около 100 учителей из разных районов Абхазии. Для них 12 заслуженных учителей из России будут проводить мастер-классы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, образование, школы, учителя, аудио
подкасты, образование, школы, учителя, аудио
О том, как проходит международная зимняя школа "Учитель года", какие цели ставят перед собой организаторы и насколько востребован этот проект у абхазских учителей, об этом в эфире радио Sputnik рассказали заслуженный учитель России Владимир Головнер и учитель географии из Москвы Иван Колечкин.
Международная зимняя школа "Учитель года" уже седьмая, которую проводят в Абхазии.
В проекте участвует около 100 учителей из разных районов Абхазии. Для них 12 заслуженных учителей из России будут проводить мастер-классы.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.