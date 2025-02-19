https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/leonkov-peregovornyy-protsess-po-ukraine-dolzhen-idti-parallelno-s-boevymi-deystviyami-1053838888.html

Леонков: переговорный процесс по Украине должен идти параллельно с боевыми действиями

Леонков: переговорный процесс по Украине должен идти параллельно с боевыми действиями

Sputnik Абхазия

Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, почему переговоры по Украине должны идти параллельно боевым действиям. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T14:30+0300

2025-02-19T14:30+0300

2025-02-19T14:30+0300

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Леонков: переговорный процесс по Украине должен идти параллельно с боевыми действиями Sputnik Абхазия Леонков: переговорный процесс по Украине должен идти параллельно с боевыми действиями

"Мы многократно делали "жесты доброй воли". Вспомните 22-й год: "зеленые" коридоры, приостановка огня. Рождественское перемирие, пасхальное перемирие, кратковременное прекращение огня — ничего не работает. Зачем пользоваться тем, что не работает? А во-вторых, мы понимаем, что любое перемирие, любая приостановка боевых действий дает возможность оппонентам ввести войска на территорию Украины. Россия не хочет создавать прецедент более опасный, чем текущие боевые действия на Украине. Передышки нельзя давать. И договориться с Западом тут не получится, потому что мы уже договаривались в рамках "Минска" и Европа нам давала гарантии. Никому нельзя доверять. Поэтому боевые действия продолжатся, переговорный процесс будет идти параллельно", — сказал он.

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