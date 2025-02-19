https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/mery-bezopasnosti-na-dorogakh-abkhazii-usilili-iz-za-snegopada-1053837982.html

Меры безопасности на дорогах Абхазии усилили из-за снегопада

Меры безопасности на дорогах Абхазии усилили из-за снегопада

Sputnik Абхазия

По прогнозам синоптиков, низкая температура и дождь с мокрым снегом ожидаются в Абхазии в ближайшие несколько дней. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Из-за снегопада в некоторых прибрежных районах Абхазии меры безопасности на дорогах были усилены, рассказал в интервью Sputnik первый замначальника УГАИ Аслан Базба. Аслан Базба добавил, что дорога к озеру Рица закрыта из-за снегопадов, и призвал водителей к осторожности, поскольку снег и заморозки могут привести к обледенению дорог.

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