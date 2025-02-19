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Меры безопасности на дорогах Абхазии усилили из-за снегопада
Меры безопасности на дорогах Абхазии усилили из-за снегопада
Sputnik Абхазия
По прогнозам синоптиков, низкая температура и дождь с мокрым снегом ожидаются в Абхазии в ближайшие несколько дней. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T12:11+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Из-за снегопада в некоторых прибрежных районах Абхазии меры безопасности на дорогах были усилены, рассказал в интервью Sputnik первый замначальника УГАИ Аслан Базба. Аслан Базба добавил, что дорога к озеру Рица закрыта из-за снегопадов, и призвал водителей к осторожности, поскольку снег и заморозки могут привести к обледенению дорог.
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Меры безопасности на дорогах Абхазии усилили из-за снегопада
12:11 19.02.2025 (обновлено: 12:32 19.02.2025)
По прогнозам синоптиков, низкая температура и дождь с мокрым снегом ожидаются в Абхазии в ближайшие несколько дней.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Из-за снегопада в некоторых прибрежных районах Абхазии меры безопасности на дорогах были усилены, рассказал в интервью Sputnik первый замначальника УГАИ Аслан Базба.
"Неделю назад все службы были предупреждены. В случае необходимости наиболее сложные участки республиканской трассы будут обрабатываться песком, чтобы не возникало проблем с движением транспорта", – подчеркнул он.
Аслан Базба добавил, что дорога к озеру Рица закрыта из-за снегопадов, и призвал водителей к осторожности, поскольку снег и заморозки могут привести к обледенению дорог.