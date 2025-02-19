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Под двести: Сангулия рассказала о праздновании юбилея Сухумского ботсада
Под двести: Сангулия рассказала о праздновании юбилея Сухумского ботсада
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Сухумский ботанический сад был основан в феврале 1840 года. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T20:00+0300
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185-летие со дня основания Сухумского ботанического сада планируют отметить масштабно. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала ученый секретарь Ботанического института АНА, кандидат биологических наук Алина Сангулия. По ее словам, в октябре состоится VII съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук, параллельно пройдет международная научная конференция "Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа". Конференция будет посвящена не только 185-летию Сухумского ботанического сада, но и и 130-летию Сухумского субтропического дендропарка. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Под двести: Сангулия рассказала о праздновании юбилея Сухумского ботсада
Сухумский ботанический сад был основан в феврале 1840 года.
185-летие со дня основания Сухумского ботанического сада планируют отметить масштабно. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала ученый секретарь Ботанического института АНА, кандидат биологических наук Алина Сангулия.
По ее словам, в октябре состоится VII съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук, параллельно пройдет международная научная конференция "Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа". Конференция будет посвящена не только 185-летию Сухумского ботанического сада, но и и 130-летию Сухумского субтропического дендропарка.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.