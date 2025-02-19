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Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики... 19.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Делба подчеркнул, что по итогам договоренностей, достигнутых российской и абхазской стороной, задержек по выплатам нет. Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Он добавил, что Фонд оплаты труда за январь был полностью профинансирован, и Абхазия продолжает обеспечивать режим софинансирования.
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абхазия, новости, финансы, россия
абхазия, новости, финансы, россия

Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии

16:53 19.02.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба.
По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Делба подчеркнул, что по итогам договоренностей, достигнутых российской и абхазской стороной, задержек по выплатам нет.
Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.
"Из этих сумм, разумеется, начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — уточнил Владимир Делба.
Он добавил, что Фонд оплаты труда за январь был полностью профинансирован, и Абхазия продолжает обеспечивать режим софинансирования.
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