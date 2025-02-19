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Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии

Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики... 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T16:53+0300

2025-02-19T16:53+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Делба подчеркнул, что по итогам договоренностей, достигнутых российской и абхазской стороной, задержек по выплатам нет. Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Он добавил, что Фонд оплаты труда за январь был полностью профинансирован, и Абхазия продолжает обеспечивать режим софинансирования.

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