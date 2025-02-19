https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiya-perechislila-vtoroy-transh-dlya-vyplat-zarplat-byudzhetnikam-abkhazii-1053842295.html
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики... 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T16:53+0300
2025-02-19T16:53+0300
2025-02-19T16:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
финансы
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038912444_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4dc0f22cfe6cd8acc735ecb5c7a17ea1.jpg
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Делба подчеркнул, что по итогам договоренностей, достигнутых российской и абхазской стороной, задержек по выплатам нет. Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Он добавил, что Фонд оплаты труда за январь был полностью профинансирован, и Абхазия продолжает обеспечивать режим софинансирования.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038912444_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2cc2745f966a67ddef90c7540e98f2de.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, финансы, россия
абхазия, новости, финансы, россия
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба.
По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Делба подчеркнул, что по итогам договоренностей, достигнутых российской и абхазской стороной, задержек по выплатам нет.
Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.
"Из этих сумм, разумеется, начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — уточнил Владимир Делба.
Он добавил, что Фонд оплаты труда за январь был полностью профинансирован, и Абхазия продолжает обеспечивать режим софинансирования.