https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/tamozhenniki-presekli-popytku-vyvoza-okhotnichego-ruzhya-v-abkhaziyu-1053839488.html

Таможенники пресекли попытку вывоза охотничьего ружья в Абхазию

Таможенники пресекли попытку вывоза охотничьего ружья в Абхазию

Sputnik Абхазия

В задержанном на посту "Адлер" автомобиле таможенники обнаружили разобранное охотничье гладкоствольное ружье. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T14:48+0300

2025-02-19T14:48+0300

2025-02-19T14:48+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские таможенники пресекли попытку вывоза из России в Абхазию охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.Разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также на его перемещение через таможенную границу ЕАЭС у него не было.Возбуждено уголовное дело.

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