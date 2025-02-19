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Таможенники пресекли попытку вывоза охотничьего ружья в Абхазию
Таможенники пресекли попытку вывоза охотничьего ружья в Абхазию
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В задержанном на посту "Адлер" автомобиле таможенники обнаружили разобранное охотничье гладкоствольное ружье. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T14:48+0300
2025-02-19T14:48+0300
2025-02-19T14:48+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские таможенники пресекли попытку вывоза из России в Абхазию охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.Разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также на его перемещение через таможенную границу ЕАЭС у него не было.Возбуждено уголовное дело.
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новости, россия, абхазия, государственная граница
Таможенники пресекли попытку вывоза охотничьего ружья в Абхазию
В задержанном на посту "Адлер" автомобиле таможенники обнаружили разобранное охотничье гладкоствольное ружье.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские таможенники пресекли попытку вывоза из России в Абхазию охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
"Иж-58" пытались провезти в автомобиле "ВАЗ 21213". Владелец машины разобрал ружье и спрятал ствол, приклад и цевьё под личными вещами, чтобы их не обнаружили.
Разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также на его перемещение через таможенную границу ЕАЭС у него не было.
Возбуждено уголовное дело.