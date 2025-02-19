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Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии
Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
В программе "Турбаза" рассказали о том, как продвигать и популяризировать семейный туризм в Абхазии. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T11:15+0300
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Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии
Что предполагает организация семейного отдыха, какие методы и способы эффективно себя зарекомендовали, каков опыт и потенциал Абхазии и других стран, обсудили с президентом Абхазского cоюза туризма Анной Калягиной и директором пансионата "Айтар" в Сухуме Тимуром Адлейба.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии
11:15 19.02.2025 (обновлено: 11:39 19.02.2025)
В программе "Турбаза" рассказали о том, как продвигать и популяризировать семейный туризм в Абхазии.
Что предполагает организация семейного отдыха, какие методы и способы эффективно себя зарекомендовали, каков опыт и потенциал Абхазии и других стран, обсудили с президентом Абхазского cоюза туризма Анной Калягиной и директором пансионата "Айтар" в Сухуме Тимуром Адлейба.