https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/turbaza-kalyagina-i-adleyba-o-semeynom-turizme-v-abkhazii-1053833445.html

Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии

Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

В программе "Турбаза" рассказали о том, как продвигать и популяризировать семейный туризм в Абхазии. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T11:15+0300

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Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Калягина и Адлейба о семейном туризме в Абхазии

Что предполагает организация семейного отдыха, какие методы и способы эффективно себя зарекомендовали, каков опыт и потенциал Абхазии и других стран, обсудили с президентом Абхазского cоюза туризма Анной Калягиной и директором пансионата "Айтар" в Сухуме Тимуром Адлейба.Слушайте подкаст.

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