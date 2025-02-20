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Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы
Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы, сообщила Сочинская таможня. 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T17:13+0300
2025-02-20T17:13+0300
2025-02-20T17:47+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы, сообщила Сочинская таможня. Цветение акации серебристой началось рано из-за теплой погоды. Первые партии поставили еще в конце января. В прошлые годы мимозу ввозили с середины февраля. Всего в 2024 году из Абхазии было экспортировано в Россию 240 тонн.
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мимоза, экспорт, абхазия, россия
мимоза, экспорт, абхазия, россия
Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы
17:13 20.02.2025 (обновлено: 17:47 20.02.2025)
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы, сообщила Сочинская таможня.
За последние сутки таможенный контроль прошли 2,6 тонны веток растения.
Цветение акации серебристой началось рано из-за теплой погоды. Первые партии поставили еще в конце января. В прошлые годы мимозу ввозили с середины февраля.
Всего в 2024 году из Абхазии было экспортировано в Россию 240 тонн.