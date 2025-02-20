https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-455-tonny-mimozy-1053854675.html

Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы

Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы, сообщила Сочинская таможня. 20.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-20T17:13+0300

2025-02-20T17:13+0300

2025-02-20T17:47+0300

в абхазии

мимоза

экспорт

абхазия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050310662_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c50336e6af42a5c1ed682e7800b88ee4.jpg

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 45,5 тонны мимозы, сообщила Сочинская таможня. Цветение акации серебристой началось рано из-за теплой погоды. Первые партии поставили еще в конце января. В прошлые годы мимозу ввозили с середины февраля. Всего в 2024 году из Абхазии было экспортировано в Россию 240 тонн.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мимоза, экспорт, абхазия, россия