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Делба о российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам
Делба о российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам
Sputnik Абхазия
И. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о поступлении российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам. 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T13:06+0300
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Делба о софинансировании зарплат бюджетников
Sputnik Абхазия
Делба о софинансировании зарплат бюджетников
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik и.о. министра финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, министерство финансов абхазии, финансы, зарплаты, аудио
Делба о российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам
И. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о поступлении российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам.
Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik и.о. министра финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел.
Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.
"Из этих сумм, разумеется, начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — уточнил Владимир Делба.