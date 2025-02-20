https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/delba-o-rossiyskoy-finpomoschi-na-vyplaty-zarplat-byudzhetnikam--1053848192.html

Делба о российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам

Делба о российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам

Sputnik Абхазия

И. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о поступлении российской финпомощи на выплаты зарплат бюджетникам. 20.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-20T13:06+0300

2025-02-20T13:06+0300

2025-02-20T13:06+0300

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Делба о софинансировании зарплат бюджетников Sputnik Абхазия Делба о софинансировании зарплат бюджетников

Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik и.о. министра финансов республики Владимир Делба. По его словам, общая сумма составила 72 миллиона рублей, она пойдет в том числе и на зарплаты работникам органов внутренних дел. Ранее, в январе, Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.Слушайте подкаст.

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