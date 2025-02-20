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Еще 10 школьных автобусов передала Россия Абхазии
Еще 10 школьных автобусов передала Россия Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Еще 10 школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии. 20.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Еще 10 школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии.Это стало продолжением реализации договоренности, которая была достигнута между политиком Бадрой Гунба и первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Гунба сообщил, что заявки на новые автобусы поступили от 47 школ, 30 из них уже выполнены. Политик поблагодарил российских коллег и добавил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении транспорта для МВД Абхазии. 22-местные автобусы "Газель Next" оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. "Сейчас ездим на дизельном ПАЗике, он устарел. Дороги не везде хорошие, ямы, сложно передвигаться. На этом будет лучше", — поделился водитель школьного автобуса из Очамчырского района Бедик. Первую партию в 20 автобусов Россия передала Абхазии 11 февраля. Транспорт распределили по всем районам республики, кроме города Сухум, где не наблюдается нехватки в транспорте. Организация третьего этапа по обеспечению школ республики новыми автобусами будет обсуждаться министерствами просвещения двух стран.
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абхазия, россия, школы, образование
абхазия, россия, школы, образование
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Еще 10 школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии.
Это стало продолжением реализации договоренности, которая была достигнута между политиком Бадрой Гунба и первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Гунба сообщил, что заявки на новые автобусы поступили от 47 школ, 30 из них уже выполнены.
"Думаю, что и дальше у нас будет возможность помочь каждой школе с транспортом", — отметил он.
Политик поблагодарил российских коллег и добавил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении транспорта для МВД Абхазии.
22-местные автобусы "Газель Next" оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.
"Сейчас ездим на дизельном ПАЗике, он устарел. Дороги не везде хорошие, ямы, сложно передвигаться. На этом будет лучше", — поделился водитель школьного автобуса из Очамчырского района Бедик.
Первую партию в 20 автобусов Россия передала Абхазии 11 февраля. Транспорт распределили по всем районам республики, кроме города Сухум, где не наблюдается нехватки в транспорте.
Организация третьего этапа по обеспечению школ республики новыми автобусами будет обсуждаться министерствами просвещения двух стран.