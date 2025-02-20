https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/esche-10-shkolnykh-avtobusov-peredala-rossiya-abkhazii-1053853257.html

Еще 10 школьных автобусов передала Россия Абхазии

Еще 10 школьных автобусов передала Россия Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Еще 10 школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии. 20.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-20T15:02+0300

2025-02-20T15:02+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Еще 10 школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии.Это стало продолжением реализации договоренности, которая была достигнута между политиком Бадрой Гунба и первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Гунба сообщил, что заявки на новые автобусы поступили от 47 школ, 30 из них уже выполнены. Политик поблагодарил российских коллег и добавил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении транспорта для МВД Абхазии. 22-местные автобусы "Газель Next" оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. "Сейчас ездим на дизельном ПАЗике, он устарел. Дороги не везде хорошие, ямы, сложно передвигаться. На этом будет лучше", — поделился водитель школьного автобуса из Очамчырского района Бедик. Первую партию в 20 автобусов Россия передала Абхазии 11 февраля. Транспорт распределили по всем районам республики, кроме города Сухум, где не наблюдается нехватки в транспорте. Организация третьего этапа по обеспечению школ республики новыми автобусами будет обсуждаться министерствами просвещения двух стран.

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