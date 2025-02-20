https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/poezd-pobedy-pribudet-v-abkhaziyu-1053853422.html

"Поезд Победы" прибудет в Абхазию

"Поезд Победы" прибудет в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазию прибудет "Поезд Победы", заявил политик Бадра Гунба. 20.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-20T15:43+0300

в абхазии

абхазия

вов

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

бадра гунба

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазию прибудет "Поезд Победы", заявил политик Бадра Гунба. "Более того, на этих мероприятиях будут обязательно представлены экспонаты наших ветеранов, выходцев из Абхазии, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны вместе со всеми народами Советского Союза", — сказал он. Гунба напомнил, что в этом году мы отмечаем 80 лет Победы над фашизмом. "Мы должны помнить свою историю, ибо забывшие историю, не имеют будущего. Поэтому мы чтим память людей, сражавшихся за свободу нашего общего большого государства". "Поезд Победы" — это российский музей на колесах. Его экспозиция сочетает в себе историческую достоверность и современные технологии: объемный звук, театральное освещение, голограммы, виртуальную реальность и даже механические спецэффекты.

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абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, бадра гунба