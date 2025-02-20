https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/poezd-pobedy-pribudet-v-abkhaziyu-1053853422.html
"Поезд Победы" прибудет в Абхазию
"Поезд Победы" прибудет в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазию прибудет "Поезд Победы", заявил политик Бадра Гунба. 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T15:06+0300
2025-02-20T15:06+0300
2025-02-20T15:43+0300
в абхазии
абхазия
вов
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
бадра гунба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053853076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0425d559a07a923424a0f7c5e31bd1ef.jpg
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазию прибудет "Поезд Победы", заявил политик Бадра Гунба. "Более того, на этих мероприятиях будут обязательно представлены экспонаты наших ветеранов, выходцев из Абхазии, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны вместе со всеми народами Советского Союза", — сказал он. Гунба напомнил, что в этом году мы отмечаем 80 лет Победы над фашизмом. "Мы должны помнить свою историю, ибо забывшие историю, не имеют будущего. Поэтому мы чтим память людей, сражавшихся за свободу нашего общего большого государства". "Поезд Победы" — это российский музей на колесах. Его экспозиция сочетает в себе историческую достоверность и современные технологии: объемный звук, театральное освещение, голограммы, виртуальную реальность и даже механические спецэффекты.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053853076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98bcb7bea6e3fe6095a070e55f2ecd04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, бадра гунба
абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, бадра гунба
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазию прибудет "Поезд Победы", заявил политик Бадра Гунба.
"Более того, на этих мероприятиях будут обязательно представлены экспонаты наших ветеранов, выходцев из Абхазии, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны вместе со всеми народами Советского Союза", — сказал он.
Гунба напомнил, что в этом году мы отмечаем 80 лет Победы над фашизмом.
"Мы должны помнить свою историю, ибо забывшие историю, не имеют будущего. Поэтому мы чтим память людей, сражавшихся за свободу нашего общего большого государства".
"Поезд Победы"
— это российский музей на колесах. Его экспозиция сочетает в себе историческую достоверность и современные технологии: объемный звук, театральное освещение, голограммы, виртуальную реальность и даже механические спецэффекты.