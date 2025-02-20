https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/sanguliya-o-podgotovke-k-yubileyu-sukhumskogo-botanicheskogo-sada-1053839223.html

Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада

Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада

Sputnik Абхазия

В этом году Сухумский ботанический сад будет отмечать свое 185-летие и 130 лет исполнится со дня основания Сухумского субтропического дендропарка. Какой путь... 20.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-20T10:05+0300

2025-02-20T10:05+0300

2025-02-20T10:26+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

сухум

ботанический сад

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053839780_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_18037a6b2eba3601cf949de513efe10e.jpg

Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада Sputnik Абхазия Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада

В этом году Сухумский ботанический сад будет отмечать свое 185-летие и 130 лет исполнится со дня основания Сухумского субтропического дендропарка. Какой путь прошел исследовательский институт и как идет подготовка к юбилею, в интервью радио Sputnik рассказала ученый секретарь НИИ, кандидат биологических наук Алина Сангулия. С 6 по 10 октября в Абхазии пройдут масштабные мероприятия, посвященные юбилею. Как сообщила Сангулия, состоится Седьмой съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук. И параллельно будет проходить международная научная конференция "Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа". Обо всем подробнее слушайте в подкасте.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сухум, ботанический сад, аудио