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Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада
Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада
Sputnik Абхазия
В этом году Сухумский ботанический сад будет отмечать свое 185-летие и 130 лет исполнится со дня основания Сухумского субтропического дендропарка. Какой путь... 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T10:05+0300
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Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада
Sputnik Абхазия
Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада
В этом году Сухумский ботанический сад будет отмечать свое 185-летие и 130 лет исполнится со дня основания Сухумского субтропического дендропарка. Какой путь прошел исследовательский институт и как идет подготовка к юбилею, в интервью радио Sputnik рассказала ученый секретарь НИИ, кандидат биологических наук Алина Сангулия. С 6 по 10 октября в Абхазии пройдут масштабные мероприятия, посвященные юбилею. Как сообщила Сангулия, состоится Седьмой съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук. И параллельно будет проходить международная научная конференция "Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа". Обо всем подробнее слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сухум, ботанический сад, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сухум, ботанический сад, аудио
Сангулия о подготовке к юбилею Сухумского ботанического сада
10:05 20.02.2025 (обновлено: 10:26 20.02.2025)
В этом году Сухумский ботанический сад будет отмечать свое 185-летие и 130 лет исполнится со дня основания Сухумского субтропического дендропарка. Какой путь прошел исследовательский институт и как идет подготовка к юбилею, в интервью радио Sputnik рассказала ученый секретарь НИИ, кандидат биологических наук Алина Сангулия.
С 6 по 10 октября в Абхазии пройдут масштабные мероприятия, посвященные юбилею. Как сообщила Сангулия, состоится Седьмой съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук. И параллельно будет проходить международная научная конференция "Роль ботанических садов. Сохранение и мониторинг биоразнообразия растений Кавказа".
Обо всем подробнее слушайте в подкасте
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