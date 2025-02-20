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СК РФ сообщил о новых фактах нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии
СК РФ сообщил о новых фактах нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Следственный комитет России сообщил об установлении новых фактов нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T11:25+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Следственный комитет России сообщил об установлении новых фактов нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Следком напомнил, что по Уголовному кодексу России иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по нормам российских законов в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации. "В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение".
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абхазия, следственный комитет рф, россия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, следственный комитет рф, россия, выборы президента абхазии - 2025
СК РФ сообщил о новых фактах нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии
11:25 20.02.2025 (обновлено: 11:48 20.02.2025)
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Следственный комитет России сообщил об установлении новых фактов нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии.
"По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах; среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица", — сообщает СК РФ.
Следком напомнил, что по Уголовному кодексу России иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по нормам российских законов в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации.
"В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение".