СК РФ сообщил о новых фактах нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии

"По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах; среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица", — сообщает СК РФ.