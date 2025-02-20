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СК РФ возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии гражданам России
СК РФ возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии гражданам России
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в... 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T19:40+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды. Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению – Энвера Бганба, Юрия Ванаба, Дмитрия Ардзинба, Геннадия Айба, Гочи Пилия, Масика Шакрыл и других лиц.
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следственный комитет рф, россия, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
следственный комитет рф, россия, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Установлено, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя сеть Интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей.
Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды.
Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению – Энвера Бганба, Юрия Ванаба, Дмитрия Ардзинба, Геннадия Айба, Гочи Пилия, Масика Шакрыл и других лиц.