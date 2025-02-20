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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/vs-rossii-nanesli-udary-po-aerodromam-vsu-i-mestam-zapuska-bespilotnikov-1053851399.html
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного... 20.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-20T13:48+0300
2025-02-20T13:48+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф

ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников

13:48 20.02.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц специальной военной автомобильной техники. Sputnik Аԥсны – Новости на абхазском (https://t.me/sputnik_apsny_info)
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