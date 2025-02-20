ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
© Sputnik / Станислав КрасильниковЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц специальной военной автомобильной техники. Sputnik Аԥсны – Новости на абхазском (https://t.me/sputnik_apsny_info)