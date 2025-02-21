https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/arsaliya-o-levarse-butba-emu-udalos-vshit-nash-kulturnyy-kod-v-svoi-raboty-1053860591.html
Арсалия о Леварсе Бутба: ему удалось вшить наш культурный код в свои работы
Арсалия о Леварсе Бутба: ему удалось вшить наш культурный код в свои работы
Sputnik Абхазия
О выставке "Память о мастере", творческой судьбе и феномене Леварсы Бутба в эфире радио Sputnik рассказала искусствовед, директор Центрального выставочного... 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T14:43+0300
2025-02-21T14:43+0300
2025-02-22T14:44+0300
радио
подкасты
выставки
центральный выставочный зал г. сухум
художники
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/15/1053860426_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9789833816191459c32ff0a6a6ad0d8c.jpg
Арсалия о Леварсе Бутба: ему удалось вшить наш культурный код в свои работы
Sputnik Абхазия
Арсалия о Леварсе Бутба: ему удалось вшить наш культурный код в свои работы
Выставка "Память о мастере", посвященная 65-летию со дня рождения Леварсы Бутба, пройдет в Музее Банка Абхазии с 21 по 28 февраля. Организовали мероприятие Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал.У Леварсы Бутба есть феномен, его работы хочется видеть периодически, сказала Арсалия в интервью радио."В его жизни было немало испытаний – и война, и послевоенные годы, и борьба с болезнью, но он не изменил этой радости жизни. Многие из тех работ, которые вы увидите на выставке, вы видели их, возможно, и раньше, на других выставках, может быть, но у них есть свой ресурс, очень большой ресурс неисчерпаемых впечатлений", – сказала Арсалия.Говоря о стиле работ Леварсы Бутба, искусствовед отметила, что свой стиль он бесконечно развивал."Очень многие мне знакомые говорят, что работы Леварсы Бутба им близки, они понятны. Мне кажется, ему удалось наш культурный код вот как-то вшить в свои работы. Это мифы, это легенды, это пространство города. У него Сухум практически везде. Он сухумский художник. Это какой-то вот исключительный колорит. В них есть тот культурный код, который нам созвучен", – сказала Арсалия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/15/1053860426_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e1b6ab3bda14c81b77bc667613a8409b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, выставки, центральный выставочный зал г. сухум, художники, аудио
подкасты, выставки, центральный выставочный зал г. сухум, художники, аудио
Арсалия о Леварсе Бутба: ему удалось вшить наш культурный код в свои работы
14:43 21.02.2025 (обновлено: 14:44 22.02.2025)
О выставке "Память о мастере", творческой судьбе и феномене Леварсы Бутба в эфире радио Sputnik рассказала искусствовед, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.
Выставка "Память о мастере", посвященная 65-летию со дня рождения Леварсы Бутба, пройдет в Музее Банка Абхазии с 21 по 28 февраля. Организовали мероприятие Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал.
У Леварсы Бутба есть феномен, его работы хочется видеть периодически, сказала Арсалия в интервью радио.
"В его жизни было немало испытаний – и война, и послевоенные годы, и борьба с болезнью, но он не изменил этой радости жизни. Многие из тех работ, которые вы увидите на выставке, вы видели их, возможно, и раньше, на других выставках, может быть, но у них есть свой ресурс, очень большой ресурс неисчерпаемых впечатлений", – сказала Арсалия.
Говоря о стиле работ Леварсы Бутба, искусствовед отметила, что свой стиль он бесконечно развивал.
"Очень многие мне знакомые говорят, что работы Леварсы Бутба им близки, они понятны. Мне кажется, ему удалось наш культурный код вот как-то вшить в свои работы. Это мифы, это легенды, это пространство города. У него Сухум практически везде. Он сухумский художник. Это какой-то вот исключительный колорит. В них есть тот культурный код, который нам созвучен", – сказала Арсалия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.