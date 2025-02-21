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71% участников конкурса "Команда Абхазии"— молодежь в возрасте от 18 до 25 лет
71% участников конкурса "Команда Абхазии"— молодежь в возрасте от 18 до 25 лет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. 71% участников конкурса "Команда Абхазии" — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Всего подано уже более двух тысяч заявок. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. 71% участников конкурса "Команда Абхазии" — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Всего подано уже более двух тысяч заявок. К конкурсу присоединяются управленцы из разных сфер деятельности. Так, 13,4% от общего числа заняты на госслужбе и в административно-хозяйственной работе, 10,1% — образование и молодежная политика, 8% — из сфер экономики и юриспруденции. Всего будет три этапа соревнований. Первый дистанционный завершится 12 марта. Конкурс проводится по инициативе Бадры Гунба и нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей и формирование кадрового резерва. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва.
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абхазия, общество
71% участников конкурса "Команда Абхазии"— молодежь в возрасте от 18 до 25 лет
12:10 21.02.2025 (обновлено: 13:52 21.02.2025)
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. 71% участников конкурса "Команда Абхазии" — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Всего подано уже более двух тысяч заявок.
К конкурсу присоединяются управленцы из разных сфер деятельности. Так, 13,4% от общего числа заняты на госслужбе и в административно-хозяйственной работе, 10,1% — образование и молодежная политика, 8% — из сфер экономики и юриспруденции.
Всего будет три этапа соревнований. Первый дистанционный завершится 12 марта. Конкурс проводится по инициативе Бадры Гунба и нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей и формирование кадрового резерва.
"Дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии" — это не просто отбор в финал проекта. Во-первых, он дает уникальную возможность для каждого проверить управленческие компетенции, выявить свои сильные стороны и зоны развития, оценить себя самостоятельно. Во-вторых, вместе с результатами участники получают от экспертов конкретные рекомендации, которые помогут выстроить собственную траекторию развития", — рассказал и.о. главы Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва.