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71% участников конкурса "Команда Абхазии"— молодежь в возрасте от 18 до 25 лет

71% участников конкурса "Команда Абхазии"— молодежь в возрасте от 18 до 25 лет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. 71% участников конкурса "Команда Абхазии" — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Всего подано уже более двух тысяч заявок. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. 71% участников конкурса "Команда Абхазии" — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Всего подано уже более двух тысяч заявок. К конкурсу присоединяются управленцы из разных сфер деятельности. Так, 13,4% от общего числа заняты на госслужбе и в административно-хозяйственной работе, 10,1% — образование и молодежная политика, 8% — из сфер экономики и юриспруденции. Всего будет три этапа соревнований. Первый дистанционный завершится 12 марта. Конкурс проводится по инициативе Бадры Гунба и нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей и формирование кадрового резерва. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва.

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