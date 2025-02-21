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Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО
Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T11:57+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. Абхазия поддерживает Россию в период спецоперации, добровольцы из республики участвуют в боях на Донбассе и других направлениях. Более 50 человек погибло с начала боевых действий.
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абхазия, россия, днр, добровольцы
Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО
11:57 21.02.2025 (обновлено: 11:58 21.02.2025)
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР.
Его похоронят на родине, в селе Верхняя Джирхуа Гудаутского района.
Абхазия поддерживает Россию в период спецоперации, добровольцы из республики участвуют в боях на Донбассе и других направлениях. Более 50 человек погибло с начала боевых действий.