https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-v-zone-svo-1053859464.html

Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО

Доброволец из Абхазии погиб в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Доброволец из Абхазии Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в ДНР. Абхазия поддерживает Россию в период спецоперации, добровольцы из республики участвуют в боях на Донбассе и других направлениях. Более 50 человек погибло с начала боевых действий.

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