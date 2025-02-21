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Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района
Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района
Sputnik Абхазия
О работе Гудаутской СЭС, задачах, которые решают специалисты санитарной службы, в эфире радио Sputnik рассказала глава санэпидстанции Гудауты Инга Чанба. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T09:56+0300
2025-02-21T09:56+0300
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Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района
С 1 октября по 31 марта – период, когда наблюдается рост возникновения гриппа, ОРВИ и ОРВЗ. СЭС мониторит ситуацию, сказала Чанба. Их задача в том, чтобы предостеречь возникновение, распространение инфекций. "На этот период мы мониторим неуправляемые инфекции, те, которые не вакцинируются по календарю. С 1 октября по 31 марта мы мониторим острые респираторные инфекции. Это ОРЗ, ОРВИ, грипп и ковид тоже, потому что случаи ковида у нас тоже есть. Мониторинг показывает, что сейчас уже пошел спад", – сообщила Чанба. Слушайте подкаст.
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Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района
09:56 21.02.2025 (обновлено: 10:39 21.02.2025)
О работе Гудаутской СЭС, задачах, которые решают специалисты санитарной службы, в эфире радио Sputnik рассказала глава санэпидстанции Гудауты Инга Чанба.
С 1 октября по 31 марта – период, когда наблюдается рост возникновения гриппа, ОРВИ и ОРВЗ. СЭС мониторит ситуацию, сказала Чанба. Их задача в том, чтобы предостеречь возникновение, распространение инфекций.
"На этот период мы мониторим неуправляемые инфекции, те, которые не вакцинируются по календарю. С 1 октября по 31 марта мы мониторим острые респираторные инфекции. Это ОРЗ, ОРВИ, грипп и ковид тоже, потому что случаи ковида у нас тоже есть. Мониторинг показывает, что сейчас уже пошел спад", – сообщила Чанба.