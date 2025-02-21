https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/glavnyy-chetverg-chanba-o-rabote-ses-gudautskogo-rayona--1053847834.html

Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района

Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района

Sputnik Абхазия

О работе Гудаутской СЭС, задачах, которые решают специалисты санитарной службы, в эфире радио Sputnik рассказала глава санэпидстанции Гудауты Инга Чанба. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-21T09:56+0300

2025-02-21T09:56+0300

2025-02-21T10:39+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

гудаутский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053847668_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_b6f490c3eb8bd982e491e43286a05fed.jpg

Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Чанба о работе СЭС Гудаутского района

С 1 октября по 31 марта – период, когда наблюдается рост возникновения гриппа, ОРВИ и ОРВЗ. СЭС мониторит ситуацию, сказала Чанба. Их задача в том, чтобы предостеречь возникновение, распространение инфекций. "На этот период мы мониторим неуправляемые инфекции, те, которые не вакцинируются по календарю. С 1 октября по 31 марта мы мониторим острые респираторные инфекции. Это ОРЗ, ОРВИ, грипп и ковид тоже, потому что случаи ковида у нас тоже есть. Мониторинг показывает, что сейчас уже пошел спад", – сообщила Чанба. Слушайте подкаст.

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, гудаутский район, аудио