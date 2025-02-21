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Госкомитет по экологии Абхазии оштрафовал 14 кораблей за нарушения правил рыболовства
Госкомитет по экологии Абхазии оштрафовал 14 кораблей за нарушения правил рыболовства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Четырнадцать кораблей были оштрафованы с января 2025 года за нарушения правил рыболовства, сообщил Госкомитет по экологии. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
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2025-02-21T12:00+0300
в абхазии
абхазия
рыболовство
государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Четырнадцать кораблей были оштрафованы с января 2025 года за нарушения правил рыболовства, сообщил Госкомитет по экологии. В Абхазии разрешения на вылов хамсы имеют девять предприятий. Корабли шести из них были оштрафованы: Некоторые корабли при повторном нарушении были отстранены от промысла от 24 до 48 часов.
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абхазия, рыболовство, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
абхазия, рыболовство, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
Госкомитет по экологии Абхазии оштрафовал 14 кораблей за нарушения правил рыболовства
11:00 21.02.2025 (обновлено: 12:00 21.02.2025) СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Четырнадцать кораблей были оштрафованы с января 2025 года за нарушения правил рыболовства, сообщил
Госкомитет по экологии.
В Абхазии разрешения на вылов хамсы имеют девять предприятий. Корабли шести из них были оштрафованы:
четыре корабля компании "Сухрыбхоз" на общую сумму 12 тысяч рублей, один из кораблей нанес ущерб на 600 тысяч рублей;
два корабля компании "Дениз" на общую сумму 6 тысяч рублей при общем ущербе в 60 тысяч;
три корабля "Абхазморпром" на общую сумму 9 тысяч рублей при общем ущербе в 180 тысяч;
один корабль "Хамса" на 3 тысячи рублей при ущербе в 120 тысяч;
три корабля "Блэк Си Фиш" на общую сумму 9 тысяч рублей при общем ущербе в 120 тысяч;
один корабль "Сухрыбкомбинат" на 3 тысячи рублей при ущербе в 120 тысяч.
Некоторые корабли при повторном нарушении были отстранены от промысла от 24 до 48 часов.