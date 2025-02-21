https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/goskomitet-po-ekologii-abkhazii-oshtrafoval-14-korabley-za-narusheniya-pravil-rybolovstva-1053858227.html

Госкомитет по экологии Абхазии оштрафовал 14 кораблей за нарушения правил рыболовства

Госкомитет по экологии Абхазии оштрафовал 14 кораблей за нарушения правил рыболовства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Четырнадцать кораблей были оштрафованы с января 2025 года за нарушения правил рыболовства, сообщил Госкомитет по экологии. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

рыболовство

государственный комитет абхазии по экологии и охране природы

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Четырнадцать кораблей были оштрафованы с января 2025 года за нарушения правил рыболовства, сообщил Госкомитет по экологии. В Абхазии разрешения на вылов хамсы имеют девять предприятий. Корабли шести из них были оштрафованы: Некоторые корабли при повторном нарушении были отстранены от промысла от 24 до 48 часов.

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Sputnik Абхазия

абхазия, рыболовство, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы