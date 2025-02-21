https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/kandidaty-v-prezidenty-abkhazii-v-rezultate-peregovorov-podpisali-itogovoe-soglashenie-1053865472.html
Кандидаты в президенты Абхазии в результате переговоров подписали итоговое соглашение
Кандидаты в президенты Абхазии в результате переговоров подписали итоговое соглашение
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Кандидаты в президенты Абхазии в результате сегодняшних 4-часовых переговоров подписали итоговое соглашение, инициированное Бадрой... 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T20:04+0300
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в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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бадра гунба
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Кандидаты в президенты Абхазии в результате сегодняшних 4-часовых переговоров подписали итоговое соглашение, инициированное Бадрой Гунба. Соглашение устанавливает принципы честной предвыборной кампании, обязательства по неиспользованию административного ресурса и согласие принять результаты выборов, проведенных объективно, легитимно и в рамках избирательного законодательства. Срок действия ноябрьского соглашения о запрете кадровых перестановок определяется до 2 марта этого года.
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба
Кандидаты в президенты Абхазии в результате переговоров подписали итоговое соглашение
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Кандидаты в президенты Абхазии в результате сегодняшних 4-часовых переговоров подписали итоговое соглашение, инициированное Бадрой Гунба.
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба согласились с тем, что только абхазский народ может определять путь развития государства.
Соглашение устанавливает принципы честной предвыборной кампании, обязательства по неиспользованию административного ресурса и согласие принять результаты выборов, проведенных объективно, легитимно и в рамках избирательного законодательства.
Срок действия ноябрьского соглашения о запрете кадровых перестановок определяется до 2 марта этого года.