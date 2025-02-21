https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/partiya-amtsakhara-provela-vstrechu-s-obschestvennostyu-po-politicheskoy-situatsii-v-strane-1053862629.html

Партия "Амцахара" провела встречу с общественностью по политической ситуации в стране

Партия "Амцахара" провела встречу с общественностью по политической ситуации в стране

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В Сухуме партия "Амцахара" провела встречу с общественностью, посвященную текущей политической ситуации в стран. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-21T18:19+0300

2025-02-21T18:19+0300

2025-02-21T18:19+0300

в абхазии

амцахара (партия)

политика

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102966/23/1029662360_0:104:1997:1227_1920x0_80_0_0_652c7ea7caa78a8177de640dd7d54ea3.jpg

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В Сухуме партия "Амцахара" провела встречу с общественностью, посвященную текущей политической ситуации в стран. Открывая встречу, член политсовета "Амцахара" Автандил Сурманидзе подчеркнул, что выборы завершатся, и всем нужно будет жить дальше и строить страну вместе, и незачем усугублять противостояние. Член Общественной палаты Давид Пилия отметил, что первый тур выборов президента в Абхазии оказался непростым, но он прошел относительно спокойно и прозрачно, и сейчас перед народом стоит задача провести второй тур достойно. Народ Абхазии не должны разделять, высказался член Общественной палаты Вараздат Миносян. Экс-депутат Батал Табагуа напомнил, что главное, чтобы выборы в итоге прошли в соответствии с законом и без эксцессов. Его в этом мнении поддержали и другие участники встречи, отметив в частности, что провокации недопустимы и только народ Абхазии может решить свою судьбу во втором туре.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

амцахара (партия), политика, абхазия