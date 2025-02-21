https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/partiya-amtsakhara-provela-vstrechu-s-obschestvennostyu-po-politicheskoy-situatsii-v-strane-1053862629.html
Партия "Амцахара" провела встречу с общественностью по политической ситуации в стране
Партия "Амцахара" провела встречу с общественностью по политической ситуации в стране
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В Сухуме партия "Амцахара" провела встречу с общественностью, посвященную текущей политической ситуации в стран. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T18:19+0300
2025-02-21T18:19+0300
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в абхазии
амцахара (партия)
политика
абхазия
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В Сухуме партия "Амцахара" провела встречу с общественностью, посвященную текущей политической ситуации в стран. Открывая встречу, член политсовета "Амцахара" Автандил Сурманидзе подчеркнул, что выборы завершатся, и всем нужно будет жить дальше и строить страну вместе, и незачем усугублять противостояние. Член Общественной палаты Давид Пилия отметил, что первый тур выборов президента в Абхазии оказался непростым, но он прошел относительно спокойно и прозрачно, и сейчас перед народом стоит задача провести второй тур достойно. Народ Абхазии не должны разделять, высказался член Общественной палаты Вараздат Миносян. Экс-депутат Батал Табагуа напомнил, что главное, чтобы выборы в итоге прошли в соответствии с законом и без эксцессов. Его в этом мнении поддержали и другие участники встречи, отметив в частности, что провокации недопустимы и только народ Абхазии может решить свою судьбу во втором туре.
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амцахара (партия), политика, абхазия
амцахара (партия), политика, абхазия
Партия "Амцахара" провела встречу с общественностью по политической ситуации в стране
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В Сухуме партия "Амцахара" провела встречу с общественностью, посвященную текущей политической ситуации в стран.
Открывая встречу, член политсовета "Амцахара" Автандил Сурманидзе подчеркнул, что выборы завершатся, и всем нужно будет жить дальше и строить страну вместе, и незачем усугублять противостояние.
Член Общественной палаты Давид Пилия отметил, что первый тур выборов президента в Абхазии оказался непростым, но он прошел относительно спокойно и прозрачно, и сейчас перед народом стоит задача провести второй тур достойно.
Народ Абхазии не должны разделять, высказался член Общественной палаты Вараздат Миносян.
"Мы одно общество гражданское и один народ в Абхазии. Я как армянский сын абхазского народа готов быть полезным для нашей Абхазии, строить, развивать нашу страну".
Экс-депутат Батал Табагуа напомнил, что главное, чтобы выборы в итоге прошли в соответствии с законом и без эксцессов. Его в этом мнении поддержали и другие участники встречи, отметив в частности, что провокации недопустимы и только народ Абхазии может решить свою судьбу во втором туре.