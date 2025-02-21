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Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада
Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада в республике, рассказал Sputnik и.о. главы... 21.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада в республике, рассказал Sputnik и.о. главы ведомства Лев Квициния. Он добавил, что пока сообщений о происшествиях из-за непогоды не поступало. По его словам, техника расчищает дорожное полотно от снега на наиболее сложных участках, производится подсыпка песка, чтобы избежать обледенения трассы. "Никаких задержек и пробок нет, транспорт передвигается в обычном режиме. Есть необходимая техника, которая используется для расчистки дороги от снега", — добавил Базба.
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абхазия, снег, мчс абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада
11:24 21.02.2025 (обновлено: 11:59 21.02.2025)
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада в республике, рассказал Sputnik и.о. главы ведомства Лев Квициния.
Он добавил, что пока сообщений о происшествиях из-за непогоды не поступало.
Как сообщил первый заместитель начальника УГАИ Абхазии Аслан Базба, движение транспорта на республиканской трассе не затруднено из-за снегопада.
По его словам, техника расчищает дорожное полотно от снега на наиболее сложных участках, производится подсыпка песка, чтобы избежать обледенения трассы.
"Никаких задержек и пробок нет, транспорт передвигается в обычном режиме. Есть необходимая техника, которая используется для расчистки дороги от снега", — добавил Базба.