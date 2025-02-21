https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/sotrudniki-mchs-abkhazii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-neseniya-sluzhby-iz-za-snegopada-1053858593.html

Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада

Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада в республике, рассказал Sputnik и.о. главы... 21.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии переведены на усиленный режим несения службы из-за снегопада в республике, рассказал Sputnik и.о. главы ведомства Лев Квициния. Он добавил, что пока сообщений о происшествиях из-за непогоды не поступало. По его словам, техника расчищает дорожное полотно от снега на наиболее сложных участках, производится подсыпка песка, чтобы избежать обледенения трассы. "Никаких задержек и пробок нет, транспорт передвигается в обычном режиме. Есть необходимая техника, которая используется для расчистки дороги от снега", — добавил Базба.

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