https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/vzaimnyy-interes-o-vystavke-molodykh-khudozhnikov-abkhazii-i-kryma-1053855240.html

Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма

Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма

Sputnik Абхазия

"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21... 21.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-21T13:48+0300

2025-02-21T13:48+0300

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Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма

"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21 февраля.О том, какие работы привезены из Крыма, как они отбирались и что объединяет Абхазию и Крым, в эфире радио Sputnik рассказали Виктория Данилюк, искусствовед, ученый секретарь нового федерального музея "Российская галерея искусств" в Севастополе, и Наталья Зайкина – исполняющая обязанности главного хранителя этой галереи.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

взаимный интерес, культура, выставка, крым, аудио