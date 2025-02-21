https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/vzaimnyy-interes-o-vystavke-molodykh-khudozhnikov-abkhazii-i-kryma-1053855240.html
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Sputnik Абхазия
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21... 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T13:48+0300
2025-02-21T13:48+0300
2025-02-21T13:53+0300
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Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21 февраля.О том, какие работы привезены из Крыма, как они отбирались и что объединяет Абхазию и Крым, в эфире радио Sputnik рассказали Виктория Данилюк, искусствовед, ученый секретарь нового федерального музея "Российская галерея искусств" в Севастополе, и Наталья Зайкина – исполняющая обязанности главного хранителя этой галереи.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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взаимный интерес, культура, выставка, крым, аудио
взаимный интерес, культура, выставка, крым, аудио
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
13:48 21.02.2025 (обновлено: 13:53 21.02.2025)
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21 февраля.
О том, какие работы привезены из Крыма, как они отбирались и что объединяет Абхазию и Крым, в эфире радио Sputnik рассказали Виктория Данилюк, искусствовед, ученый секретарь нового федерального музея "Российская галерея искусств" в Севастополе, и Наталья Зайкина – исполняющая обязанности главного хранителя этой галереи.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.