Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/vzaimnyy-interes-o-vystavke-molodykh-khudozhnikov-abkhazii-i-kryma-1053855240.html
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Sputnik Абхазия
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21... 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T13:48+0300
2025-02-21T13:53+0300
радио
взаимный интерес
культура
выставка
крым
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053855076_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_397c75860f121418ccf1662b87f55124.jpg
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21 февраля.О том, какие работы привезены из Крыма, как они отбирались и что объединяет Абхазию и Крым, в эфире радио Sputnik рассказали Виктория Данилюк, искусствовед, ученый секретарь нового федерального музея "Российская галерея искусств" в Севастополе, и Наталья Зайкина – исполняющая обязанности главного хранителя этой галереи.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053855076_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_8a95e282f48cb0e7f5d6bdbf61c6ed4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
взаимный интерес, культура, выставка, крым, аудио
взаимный интерес, культура, выставка, крым, аудио

Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма

13:48 21.02.2025 (обновлено: 13:53 21.02.2025)
Радио
Взаимный интерес: о выставке молодых художников Абхазии и Крыма
Подписаться
"Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" – так называется совместная выставка абхазских и российских художников, которая открылась в Сухуме 21 февраля.
О том, какие работы привезены из Крыма, как они отбирались и что объединяет Абхазию и Крым, в эфире радио Sputnik рассказали Виктория Данилюк, искусствовед, ученый секретарь нового федерального музея "Российская галерея искусств" в Севастополе, и Наталья Зайкина – исполняющая обязанности главного хранителя этой галереи.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0