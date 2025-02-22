https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/vzaimnyy-interes-sakaniya-o-pomoschi-rf-v-vosstanovlenii-kartinnoy-galerei-abkhazii-1053867887.html

Взаимный интерес: Сакания о помощи РФ в восстановлении картинной галереи Абхазии

Взаимный интерес: Сакания о помощи РФ в восстановлении картинной галереи Абхазии

Sputnik Абхазия

Как сегодня идет строительство нового здания Национальной картинной галереи, какую часть картин, пострадавших от пожара более года назад, вывезут на... 22.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-22T14:45+0300

2025-02-22T14:45+0300

2025-02-22T14:45+0300

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Взаимный интерес: Сакания о помощи России в восстановлении картинной галереи Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Сакания о помощи России в восстановлении картинной галереи Абхазии

Как сегодня идет строительство нового здания Национальной картинной галереи, какую часть картин, пострадавших от пожара более года назад, вывезут на реставрацию, и какую поддержку во всех этих процессах оказывает Россия, в эфире радио Sputnik рассказал директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания.Россия поможет Абхазии в восстановлении выставочного пространства и коллекции Национальной картинной галереи, пострадавшей при пожаре в январе 2024 года. Об этом заявила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова при посещении картинной галереи и строительной площадки нового здания в Сухуме. Глава Минкультуры России также посетила Национальную библиотеку имени Папаскир, где хранятся уцелевшие после пожара картины - около 200 работ из более чем 4 тысяч.Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже 25 января направила своих специалистов, реставраторов ведущих учреждений, для оказания помощи Абхазии в сохранении уцелевших после пожара предметов искусства.По словам директора Национальной картинной галереи Сурама Сакания, о восстановлении уцелевших после пожара полотен, говорить пока очень рано, так как на это понадобятся годы. Более 60 пострадавших работ, которые были закреплены с помощью российских специалистов, скорее всего будут вывезены для реставрации. Сроки пока не известны, так как отправка и ввоз в РФ художественных ценностей требует определенных процедур, сообщил Сакания.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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